Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Γερμανίας, λόγω επίθεσης άνδρα με μαχαίρι σε περαστικούς, στο φεστιβάλ της πόλης στο Σόλινγκεν.

Γύρω στις 21:45 τοπική ώρα, ένας άνδρας με αραβική εμφάνιση, μαχαίρωσε τυχαία ανθρώπους που συμμετείχαν στο φεστιβάλ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και αρκετοί σοβαρά τραυματίες. Δεκάδες διασώστες είναι αυτή τη στιγμή απασχολημένοι με την φροντίδα των τραυματιών.

Όπως αναφέρει η «Solinger Tageblatt», ένας εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ ανέβηκε στη σκηνή και ενημέρωσε ότι η υπηρεσία διάσωσης δίνει μάχη για τη ζωή εννέα ανθρώπων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τόσοι ήταν όσοι μαχαιρώθηκαν.

Η αστυνομία έχει σημάνει μεγάλο συναγερμό, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας κάνει κύκλους πάνω από το χώρο του φεστιβάλ της πόλης.

Ο τόπος του εγκλήματος είναι το Fronhof, μια πολυσύχναστη πλατεία στο κέντρο της πόλης όπου είχε στηθεί μια σκηνή για το φεστιβάλ της πόλης και έπαιζαν ζωντανά συγκροτήματα.

Το Σόλινγκεν γιορτάζει τα 650α γενέθλιά του στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο με ένα «Φεστιβάλ Διαφορετικότητας». Σε τρεις ημέρες αναμένονταν 80.000 επισκέπτες.

