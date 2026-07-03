Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 45χρονου Τούρκου, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αφαίρεσε τη ζωή έξι υπαλλήλων της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στη Γερμανία. Όπως προκύπτει, ο δράστης ήταν δραπέτης τουρκικών φυλακών και βρισκόταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας του της κόρης.

Το ποινικό παρελθόν στην Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας BILD, κατά του δράστη εκκρεμούσαν «πολλαπλές ποινικές διαδικασίες» στην πατρίδα του. Συγκεκριμένα, το 2017, υπήρχαν σε βάρος του υποψίες για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς.

Το 2022, κατηγορήθηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του στο Γκαζιαντέπ.

Στο μεσοδιάστημα των δύο αυτών περιστατικών, ο 45χρονος είχε προφυλακιστεί για άλλη δικαστική υπόθεση, όμως κατάφερε να αποδράσει. Έκτοτε καταζητούνταν, με τις τουρκικές αρχές να αγνοούν τα ίχνη του μέχρι τη σύλληψή του στη Γερμανία.

Η δράση στη Γερμανία και το κίνητρο για το μακελειό στο Στάντε

Όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων βάσει του δημοσιεύματος, η εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας δεν ήταν ενήμερη για το βεβαρημένο παρελθόν του υπόπτου. Στη Γερμανία δεν είχε απασχολήσει για βίαια εγκλήματα, αν και είχαν καταγραφεί καταγγελίες εναντίον του για απειλές και επιθετικότητα προς αστυνομικούς και ιατρικό προσωπικό.

Το μοιραίο ραντεβού της Δευτέρας είχε οριστεί με την επιτροπή των υπηρεσιών πρόνοιας. Θέμα της συνάντησης ήταν η επιμέλεια της μόλις 8 μηνών κόρης του, την οποία ο ίδιος φέρεται να είχε ταρακουνήσει με βίαιο τρόπο.

Η BILD αναφέρει επιπλέον ότι ο 45χρονος έχει συνάψει τρεις γάμους στην Τουρκία, ενώ έχει πλέον χωρίσει και από τη μητέρα του βρέφους. Αυτή τη στιγμή ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ οι γερμανικές διωκτικές αρχές έχουν ξεκινήσει στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Τουρκίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.