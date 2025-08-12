Μακελειό στο Τέξας τη Δευτέρα, όταν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς που άνοιξε ένας ένοπλος σε χώρο στάθμευσης καταστήματος Target στο Όστιν. Ο δράστης στη συνέχεια έκλεψε δύο αυτοκίνητα προσπαθώντας να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη από την αστυνομία με χρήση τέιζερ σε διαφορετική περιοχή της πόλης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίσα Ντέιβις, ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι περίπου 30 ετών και έχει «ιστορικό ψυχικής υγείας».

Όπως περιέγραψε η Ντέιβις, ο δράστης αρχικά διέφυγε με κλεμμένο όχημα που ενεπλάκη σε τροχαίο, έπειτα αφαίρεσε άλλο αυτοκίνητο από αντιπροσωπεία και τελικά συνελήφθη στο νότιο μέρος του Όστιν.

Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν βρήκαν τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στον χώρο στάθμευσης του Target.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της κομητείας Όστιν-Τράβις, Ρόμπερτ Λάκριτζ, επιβεβαίωσε πως δύο από τα θύματα πέθαναν αμέσως, ενώ ένα τρίτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε επίσης ο θάνατός του.

TEXAS: Three people were killed in a shooting outside a Target store in Austin. The suspect, who fled the scene and carjacked multiple vehicles, was taken into custody after being tased by police. pic.twitter.com/fTeH5p5JSU — KolHaolam (@KolHaolam) August 11, 2025

Η Ντέιβις τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ οδυνηρή ημέρα για το Όστιν και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα.

Το συμβάν έλαβε χώρα εν μέσω περιόδου αυξημένων αγορών για τη νέα σχολική χρονιά. Η εταιρεία Target δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό σε σχετικό αίτημα του Associated Press.

Texas Target shooting leaves 3 dead, several others hurt, including child https://t.co/tEDqG9mk9x pic.twitter.com/L0RQsebjV5 — New York Post (@nypost) August 11, 2025

Ο δήμαρχος του Όστιν, Κερκ Γουάτσον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X χαρακτήρισε το γεγονός «καταστροφικό» και εξέφρασε τη σκέψη του στις οικογένειες των θυμάτων, προσθέτοντας ότι, αν και η έρευνα είναι σε εξέλιξη, πρόκειται για μια «αποτρόπαια και δειλή πράξη ένοπλης βίας».

Στο κατάστημα Jiffy Lube, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο στάθμευσης με το Target, οι εργαζόμενοι κλείδωσαν τις πόρτες και κρύφτηκαν μόλις συνειδητοποίησαν το τι συνέβαινε. Ο υπάλληλος Πολ Σμιθ δήλωσε ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από τα αυτοκίνητά τους.

«Είχα μόλις επιστρέψει από το Target, δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό», ανέφερε ο Σμιθ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αιματηρό περιστατικό στο Target συνέβη λίγες εβδομάδες μετά από επίθεση σε κατάστημα Walmart στο Μίσιγκαν, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 11 άτομα στην πόλη Τράβερς Σίτι και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα πολλαπλού φόνου.