Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Ελιζέ, «ενώ η Ρωσία βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο στο μέτωπο, αρνείται όλες τις εκκλήσεις για παύση του πυρός και έχει κάνει την ανεύθυνη επιλογή να εντείνει τα χτυπήματα κατά των ουκρανικών υποδομών και του αστικού πληθυσμού, παραβιάζοντας όλες τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Η Γαλλία και η Ευρώπη θα εξακολουθούν να υποστηρίζουν την Ουκρανία»

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η Γαλλία και η Ευρώπη θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να υποστηρίζουν την Ουκρανία, με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και την πρόοδο των διαβουλεύσεων για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα σέβεται την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ουκρανίας».

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες εξέτασαν συγκεκριμένα τη βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η Γαλλία στην Ουκρανία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρωσικών drones.

Η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας ολοκληρώνεται με ένα σαφές μήνυμα προς το Κρεμλίνο, υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία οφείλει να καταλάβει ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της».

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να επιβεβαιώσω εκ νέου την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξη της Γαλλίας στην υπεράσπιση της Ουκρανίας απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Ενώ η Ρωσία βρίσκεται σε στάσιμο σημείο στις γραμμές του μετώπου, αρνείται πεισματικά όλες τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, και κάνει την ανεύθυνη επιλογή να εντείνει τα πλήγματά της ενάντια σε υποδομές και αμάχους στόχους, κατά παράβαση των πιο θεμελιωδών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η Γαλλία και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για την υποστήριξη της Ουκρανίας και να αναζητούν κάθε μέσο για την προστασία των αμάχων, την επίτευξη μείωσης των εχθροπραξιών και την προώθηση της ιδέας μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, με σεβασμό στα δικαιώματα της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ήπειρό μας.

Με τον Πρόεδρο Ζελένσκι κάναμε μια ανασκόπηση της συγκεκριμένης υποστήριξης που μπορούμε να παράσχουμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αναχαιτίσει drones και να ματαιώσει τη ρωσική επιθετικότητα.

Δε θα υποκύψουμε ούτε στους εκφοβισμούς της Ρωσίας ούτε στην κλιμάκωσή της, για την οποία δεν πρέπει να υπάρχει αυταπάτη: ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της.»