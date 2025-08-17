Ο Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία έλαβε χώρα πριν την αυριανή συνάντησή τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Όχι».

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν ισχυρό στρατό.

Σχετικά με τη συνάντηση του τη Δευτέρα με τον Τραμπ, ο Μακρόν λέει ότι η ομάδα θα αμφισβητήσει τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. «Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», δήλωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ», αναφέροντας την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και για την τήρηση του «διεθνούς δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας» από τη Ρωσία.

Πρόσθεσε ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε πως «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν συνέχισε, προειδοποιώντας ότι η επίδειξη αδυναμίας τώρα ενέχει τον κίνδυνο «να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις» – επισημαίνοντας, όπως είπε, την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες.

Πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, τέλος, είπε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τους πολίτες τους.