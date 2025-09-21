Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Η απελευθέρωσή τους συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.

Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.