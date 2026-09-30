Ισχυρό κοινό μέτωπο υπέρ ενός σημαντικά διευρυμένου και φιλόδοξου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκρότησαν στη Μαδρίτη ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου ηγέτη στην Ισπανία.

Από το Μέγαρο της Μονκλόα, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη για νέους ιδίους πόρους στην ΕΕ, καινοτόμους χειρισμούς στην αποπληρωμή του χρέους COVID και μαζικές επενδύσεις στην καινοτομία.

Παράλληλα, εξέπεμψαν σήμα προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στον επιταχυνόμενο εμπορικό ανταγωνισμό της Κίνας, καλώντας το Πεκίνο να προχωρήσει σε μεταφορές τεχνολογίας προς την Ευρώπη.

«Πολύ ισχυρή σύγκλιση» για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το χρέος COVID

Στο επίκεντρο των διμερών συνομιλιών στο Μέγαρο της Μονκλόα βρέθηκε η μελλοντική χρηματοδοτική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει των σκληρών διαπραγματεύσεων που αναμένονται στις Βρυξέλλες με χώρες που τηρούν δημοσιονομικά αυστηρή στάση, όπως η Γερμανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «πολύ ισχυρή σύγκλιση» Παρισιού και Μαδρίτης, τονίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει απόλυτη ανάγκη από νέους ιδίους πόρους ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδοτική του ισχύς χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος επανέφερε την πρότασή του για καινοτόμους χειρισμούς όσον αφορά την αποπληρωμή του κοινού χρέους που συνήφθη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19:

«Πρέπει να πιεστούμε να τον αποπληρώσουμε τώρα; Μπορούμε ή δεν μπορούμε να παρατείνουμε τις προθεσμίες λήξης του; Η φιλοδοξία του προϋπολογισμού αυτού είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι ο κύριος παράγοντας που εξηγεί το ευρωπαϊκό πρόβλημα σήμερα: η έλλειψη καινοτομίας», προειδοποίησε ο Μακρόν, σημειώνοντας ότι χωρίς κοινές μαζικές επενδύσεις η Ευρώπη κινδυνεύει να βγει «εκτός κούρσας».

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι μοιράζεται πλήρως το όραμα για έναν πολύ πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι Γαλλία και Ισπανία συνιστούν μια «ευρωπαϊκή αντίσταση» απέναντι στα αντιδραστικά ρεύματα που επιδιώκουν τον διχασμό της ηπείρου.

Η σχέση με την Κίνα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τις συνομιλίες στη στρατηγική τοποθέτηση των 27 απέναντι στην Κίνα.

Παρά τη διαφορετική προσέγγισή τους, με τον Μακρόν να υιοθετεί πιο επιθετική ρητορική και τον Σάντσε να εμφανίζεται πιο ανοιχτός στις κινεζικές επενδύσεις, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κατά την έναρξη του γαλλοϊσπανικού οικονομικού συνεδρίου το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για «κινεζική επίθεση» στον τομέα της καινοτομίας και του εμπορικού ανταγωνισμού: «Γι’ αυτό πρέπει να καινοτομούμε, να απλοποιούμε, να χρηματοδοτούμε αλλά και να προστατεύουμε. Αυτή την προστασία πρέπει να την επιταχύνουμε, χωρίς όμως να μπούμε σε εμπορικό πόλεμο».

Ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε μη αποδεκτό το υφιστάμενο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με το Πεκίνο, τασσόμενος υπέρ της προσέλκυσης κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με απώτερο στόχο την επαναβιομηχάνιση της γηραιάς ηπείρου.

Παράλληλα, αμφότεροι οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση των κινεζικών ομίλων στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί η αποδοχή μεταφορών τεχνολογίας προς τους ευρωπαϊκούς φορείς.