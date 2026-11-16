Ο Εμανουέλ Μακρόν σηματοδότησε σήμερα τα δέκα χρόνια από την ανακοίνωση της πρώτης του υποψηφιότητας για τη γαλλική προεδρία με ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Χ που είχε μορφή απολογισμού, δηλώνοντας ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ενώ παραδέχτηκε ότι έγιναν “μερικές φορές λάθη”, έξι μήνες πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

Μεσούσης μιας έντονης περιόδου συλλογικής δράσης διαμαρτυρίας, στον απόηχο του κινήματος των μαθητών Λυκείου και ενώ οι τιμές των καυσίμων σπάνε ρεκόρ, η δημοτικότητα του Μακρόν έφτασε τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2017, με μόλις το 15% των ερωτηθέντων να έχει θετική γνώμη.

«Θέλω να πω σε αυτές και σε αυτούς που δεν με ψήφισαν ότι ανά πάσα στιγμή έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το υπέρτατο συμφέρον της χώρας. «Υπήρξαν μερικές φορές λάθη, αλλά κάθε μέρα εργαστήκαμε σκληρά, με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, στην υπηρεσία της Γαλλίας και των Γάλλων» παραδέχτηκε, ο Γάλλος πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα τελευταίων ετών, ο Μακρόν δηλώνει ότι «εργάστηκα με γνώμονα την τήρηση των δεσμεύσεων και για να ξεπεράσουμε μαζί τις κρίσεις».

Το μήνυμά του δημοσιεύτηκε ακριβώς δέκα χρόνια μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του που επεδίωκε να γεφυρώσει το χάσμα Δεξιάς – Αριστεράς, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, του οποίου ήταν υπουργός Οικονομίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη συνεχή θητεία, θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετία του στο Ελιζέ στις 13 Μαΐου. Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, την οποία ο Μακρόν νίκησε δύο φορές το 2017 και το 2022, είναι το μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε έξι μήνες.