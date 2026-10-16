Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε την Παρασκευή (16/10) από τις Βρυξέλλες έκκληση «για ηρεμία», την παραμονή των κινητοποιήσεων που προγραμματίζονται για αύριο σε όλη τη χώρα, εκτιμώντας ότι το «δικαίωμα στη διαδήλωση» πρέπει να συνοδεύεται από «σεβασμό», χωρίς «προσβολές ή καταστροφές».

Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι πλήρως σεβαστό αλλά συμβαδίζει με τον σεβασμό στα πρόσωπα και την περιουσία τους, δηλαδή να μην προσβάλλονται άνθρωποι και να μην γίνονται καταστροφές, εξήγησε. «Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση για ηρεμία και σεβασμό προκειμένου να διαφυλαχθεί αυτό το δικαίωμα», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι οι μεγάλες πολιτικές παρατάξεις ή τα συνδικάτα ξέρουν να οργανώνουν πορείες και διαδηλώσεις «με σεβασμό». Το πρόβλημα προκύπτει όταν οι κινητοποιήσεις δεν είναι οργανωμένες και διεισδύουν σε αυτές στοιχεία που βρίσκονται εκεί αποκλειστικά και μόνο για να δημιουργήσουν ταραχές. «Αυτό είναι απαράδεκτο», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου την υποστήριξή του στην κυβέρνηση και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. «Κανείς δεν εντάσσεται στην αστυνομία ή τη χωροφυλακή για να δέχεται επιθέσεις σαν εκείνες που εξαπέλυσαν πριν από λίγες ημέρες άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν μόνο τη βία», συνέχισε ο Μακρόν.

Μαθητές Λυκείου, φοιτητές, «Κίτρινα Γιλέκα», ακτιβιστές για το κλίμα και συνδικαλιστές ετοιμάζονται να διαδηλώσουν αύριο Σάββατο σε όλη τη χώρα. Ως ένδειξη της επαγρύπνησης της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει για αύριο συνεδρίαση της διυπουργικής μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων (CIC).