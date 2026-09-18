Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε την απόφαση του Παρισιού να αναλάβει την διοργάνωση μιας έκτακτης συνόδου κορυφής των κρατών της G7, η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική επιδίωξη αυτής της υψηλού επιπέδου συνάντησης αποτελεί ο στενότερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τα επίπεδα των στρατηγικών αποθεμάτων.

Αυτή η συνάντηση θα πρέπει να βοηθήσει «στην αποφυγή περιττών εντάσεων μεταξύ των κρατών μελών της G7 και των κύριων εταίρων μας» και επίσης να «επανεξετάσει τις επιλογές για την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με ηγέτες κομμάτων και υποψήφιους προέδρους.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εργάζεται για την εξασφάλιση προμηθειών ντίζελ και φυσικού αερίου, υποδεικνύοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται «στο αναμενόμενο κατάλληλο επίπεδο αποθήκευσης και θα διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες αυτόν τον χειμώνα».

Πρόσθεσε ότι θα «επικοινωνήσει» σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και «για την επιτάχυνση όλων των πιθανών μέτρων ευελιξίας για τη μείωση των τιμών μας και της δομής των τιμών ενέργειας».

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως η Γαλλία απειλήθηκε από ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, και πως αυτές οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα «πράξει λάθος» αν «συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο».