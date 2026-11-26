Διακριτική επίσκεψη στο νοσοκομείο Παίδων Necker στο Παρίσι πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του στη 12χρονη Ραματού, όπως έγινε γνωστό σήμερα (26/11).

Το κορίτσι νοσηλεύεται για περισσότερο από έναν μήνα, έχοντας δεχθεί οκτώ σφαίρες κατά τη διάρκεια της ρατσιστικής επίθεσης του Κεβίν Τεσιέ στις πόλεις Τραπ και Λα Βεριέρ, νοτιοδυτικά στην περιοχή του Παρισιού.

Ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε μία ώρα μαζί με τη 12χρονη, παρουσία των γονέων της, προσφέροντάς της γλυκά και δώρα από το Μέγαρο των Ηλυσίων, μεταξύ των οποίων ένα παιδικό σετ μακιγιάζ, μία κούπα καθώς και αναμνηστικά που απεικονίζουν το Ελιζέ.

Το χρονικό της επίθεσης της 23ης Οκτωβρίου και η πορεία της υγείας της

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο 39χρονος Κεβίν Τεσιέ άνοιξε πυρ επανειλημμένα στοχεύοντας άτομα αφρικανικής προέλευσης και μουσουλμανικής πίστης.

Από τα πυρά του έχασε τη ζωή του ο 26χρονος Πενγκά Μποσιό Ουανγκί, ενώ τραυματίστηκαν ένας 21χρονος άνδρας, ο Αμέντ, και η 12χρονη Ραματού, στην οποία ο δράστης φέρεται να είπε «έλα, προσευχήσου, όμορφη» πριν τη γαζώσει με την καραμπίνα του. Ο 39χρονος ομολόγησε τις επιθέσεις, παραδεχόμενος τον ρατσιστικό τους χαρακτήρα.

Η 12χρονη δέχθηκε συνολικά οκτώ σφαίρες οι οποίες έπληξαν το συκώτι, ένα νεφρό, τα πόδια και τα χέρια της και νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πλέον η Ραματού έχει διαφύγει τον κίνδυνο, παραμένοντας ωστόσο στο νοσοκομείο, ενώ σε βίντεο που ανήρτησε η οικογένειά της πριν από λίγες ημέρες εμφανίζεται χαμογελαστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο από τη συνάντησή της με τον Γάλλο πρόεδρο.

Το βίντεο που ανήρτησε η οικογένεια της 12χρονης Ραματού:

🔵 Info Le Parisien | Emmanuel Macron s’est rendu au chevet de Ramatou, 12 ans, blessée par huit balles dans l’attentat de Trappes ➡️ https://t.co/kPHrS7sunb https://t.co/9Vgn0TTFpj — Le Parisien (@le_Parisien) November 26, 2026

🇫🇷 Touchée par 8 balles à Trappes, Ramatou, 12 ans, va mieux et retrouve le sourire dans une vidéo partagée par sa mère depuis l’hôpital. Son pronostic vital n’est plus engagé. « C’est une guerrière », confie sa mère sur les réseaux sociaux. ❤️ 🎥 lolote402 https://t.co/mvlqY5GkKt — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) November 18, 2026



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