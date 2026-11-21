Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την Παρασκευή μια “επιθετική ατζέντα” της Ρωσίας” στο “ευρωπαϊκό έδαφος”, ένα “ανεύθυνο στοίχημα που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την απομονώσει περισσότερο” έπειτα από μια σειρά “σοβαρών περιστατικών”, κυρίως στην Πολωνία και τη Δανία.

Αυτά τα “σοβαρά περιστατικά” που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο “δείχνουν μια νέα επιθετικότητα εκ μέρους της Ρωσίας”, υπογράμμισε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

“Κλιμακώνοντας τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και συνεχίζοντας επίσης μια επιθετική ατζέντα στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρωσία βάζει ένα ανεύθυνο στοίχημα που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την απομονώσει περισσότερο και να ενισχύσει την ενότητα των Ευρωπαίων, και όλων όσοι θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ηπείρου μας”, γράφει.

Ο Μακρόν εξέφρασε την “αλληλεγγύη” του προς την Πολωνία όπου “δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος” έπεσαν σήμερα όχι μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Εξέφρασε επίσης τη “στήριξη της Γαλλίας στη Δανία”, η οποία κατηγορεί τη Μόσχα ότι υποκίνησε την απόπειρα δολοφονίας ενός Ουκρανού ράπερ στο έδαφός της.

Η Εσθονία επίσης πήρε “την απόφαση να σταματήσει την οδική διέλευση από τα σύνορά της με τη Ρωσία”, δήλωσε.

Το Ταλίν αποφάσισε να κλείσει τελείως τα σύνορά του με τη Ρωσία αφότου απέτρεψε την τελευταία στιγμή απόπειρα εμπρησμού σε ένα εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία είχε σχεδιαστεί – σύμφωνα με το Ταλίν – από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Την Πέμπτη στη σύνοδο των συμμάχων της Ουκρανίας στο Βερολίνο, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου “μας ενημέρωσε για συνεχείς παραβιάσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον μολδαβικό εναέριο χώρο”, πρόσθεσε ο Μακρόν.