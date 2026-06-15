Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής ναυτική αποστολή, που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι “έτοιμη να υποστηρίξει” το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα μέσα είναι διαθέσιμα και έτοιμα να αναπτυχθούν», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Χ, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν και πάλι άμεσα και χωρίς όρους».

Ο Μακρόν εκτίμησε ότι «η επανέναρξη των θαλάσσιων μεταφορών, χωρίς περιορισμούς ή διόδια, αποτελεί απαραίτητο όρο για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή οικονομία».

Je salue l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires. J’appelle à sa mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants. Cet accord doit permettre la réouverture urgente et inconditionnelle… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2026

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σε καιρό ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή μετά την έναρξη των αμερικανο- ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και του πολέμου που ακολούθησε, προκαλώντας κατακόρυφη άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε σήμερα πτώση άνω του 4%.

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε σήμερα να τεθεί σε ισχύ “μια ισχυρή και με διάρκεια εκεχειρία” στον Λίβανο.

«Μια ισχυρή και με διάρκεια εκεχειρία είναι απαραίτητη για τον Λίβανο», υπογράμμισε ο Μακρόν στο Χ, μία ημέρα αφού πλήγμα του Ισραήλ εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων.