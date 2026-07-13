Σε μια ξεκάθαρη δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας τη σταθερή βούληση του Παρισιού αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις αξίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι η χώρα του και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της είναι απόλυτα έτοιμοι να ορθώσουν ανάστημα προκειμένου να υπερασπιστούν την ελευθερία και τη διεθνή νομιμότητα, φτάνοντας στο σημείο να θυσιάσουν ακόμη και το αίμα τους εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

«Η Ευρώπη μετατρέπεται σε δύναμη. Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: Ναι, η ειρήνη είναι ο στόχος μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και ναι, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για την υπεράσπισή τους και δίνοντας το αίμα μας αν χρειασθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα την παραμονή της εθνικής γιορτής της 14ης Ιουλίου αναφερόμενος στο «τίμημα του αίματος που πλήρωσαν οι Γάλλοι στρατιώτες μας που έπεσαν για την Γαλλία, που τραυματίσθηκαν στο σώμα ή στην ψυχή».

Σε μία συγκυρία «στρατηγικής αφύπνισης» των Ευρωπαίων, που είναι «αποφασισμένοι να αμυνθούν και να δράσουν», ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην προσπάθεια του επανεξοπλισμού που ξεκίνησε η Γαλλία με την ανάληψη της προεδρίας από τον ίδιο «πριν από όλες τις αναταράξεις που περνάμε σήμερα».

«Ακόμη και πριν το Σάχελ βυθιστεί στο χάος, ακόμη και πριν η Εγγύς και η Μέση Ανατολή αναφλεγούν, ακόμη και πριν ο πόλεμος φθάσει στο ευρωπαϊκό έδαφος, είχαμε ξεκινήσει τον επανεξοπλισμό μας πριν ακόμη από την εξαπόλυση αυτού του παράλογου πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά του έθνους και της γης της Ουκρανίας», είπε.

Το 2017, «σας ανακοίνωνα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί, ότι οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και ότι η Γαλλία και οι στρατιωτικές της δυνάμεις θα βρίσκονται στο ύψος των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους . Η δέσμευση τηρήθηκε, τα γεγονότα είναι εκεί και η ιστορία θα κρίνει», δήλωσε την παραμονή της τελευταίας στρατιωτικής παρέλασης της προεδρίας του.