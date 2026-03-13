Η επίθεση με drones στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σκότωσε έναν Γάλλο υπολοχαγό τον Αρνό Φριόν του 7ου Τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, σύμφωνα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι πέντε στρατιώτες.

«Ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων πέθανε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή Ερμπίλ του Ιράκ», έγραψε ο Μακρόν στο X, επιβεβαιώνοντας τον πρώτο θάνατο Γάλλου στρατιώτη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation. Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Στο μήνυμά του στο Twitter, ο Μακρόν εξέφρασε την αλληλεγγύη και την αγάπη της Γαλλίας προς την οικογένεια του στρατιώτη και τους συναδέλφους του, προσθέτοντας ότι πολλοί άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η επίθεση είναι απαράδεκτη, υπενθυμίζοντας ότι οι γαλλικές δυνάμεις βρίσκονται στο Ιράκ από το 2015 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS και ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις.

Η επίθεση με drone από το Ιράν προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη πέντε Γάλλων στρατιωτών στη βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ.

Ένα γαλλικό ελικόπτερο έπιασε φωτιά μετά την επίθεση.

Πρόκειται για κοινή βάση της Γαλλίας και των Πεσμεργκά στο Μαχμούρ του ιρανικού Κουρδιστάν.