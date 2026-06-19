Την ανάγκη για ενεργή και άμεση συμμετοχή της Ευρώπης σε οποιαδήποτε μελλοντική διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία υπογράμμισε με έμφαση ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Μιλώντας κατά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος ηγέτης ξεκαθάρισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να έχουν μόνιμη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όποτε και αν αποφασιστεί η έναρξη επίσημων συνομιλιών για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.

«Πάντα υποστηρίζαμε την άποψη ότι, όταν διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι αυτό αφορά τα συμφέροντα της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας καθώς η σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες πλησίαζε στο τέλος της.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Αντόνιο Κόστα —πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου— θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του υπό αυτή την ιδιότητα καθοριζόταν με σαφήνεια.