Ο Εμανουέλ Μακρόν, ερωτηθείς το πρωί της Δευτέρας (09/02), στο Παρίσι για την υπόθεση Έπστιν, δήλωσε ότι αφορά πρωτίστως τις ΗΠΑ και ότι η αμερικανική δικαιοσύνη «θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της» και πως οι ένοχοι θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιόν της.

Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το μυαλό του βρίσκεται στα θύματα αυτής της υπόθεσης, πολλά από τα οποία, όπως είπε, επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι λυπάται για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκαν ονόματα και φωτογραφίες των θυμάτων.

