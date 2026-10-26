Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισκεπτόμενος σήμερα αιφνιδιαστικά τη Μασσαλία (η επίσκεψη ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες) επαίνεσε τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των προχθεσινών διαδηλώσεων, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα που είχαν υιοθετηθεί στις 17 Οκτωβρίου δεν ήταν επαρκή. «Στη Μασσαλία, όπως και αλλού, στις 17 Οκτωβρίου, δεν υπήρχαν αρκετές αστυνομικές δυνάμεις επειδή δεν προβλέψαμε ότι τόσες πολλές ακροαριστερές ομάδες θα κινητοποιούνταν από πολύ νωρίς το πρωί» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Αναφορικά με τα μέτρα του προηγούμενου Σαββάτου ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «η τάξη διατηρήθηκε» και ότι «η οργάνωση και η διορατικότητα» προστάτευσαν τους ανθρώπους και εγγυήθηκαν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, «το οποίο διατηρήθηκε». Ζητώντας από τις αστυνομικές δυνάμεις ανάλογη προετοιμασία για ό,τι ακολουθεί, προειδοποίησε ότι το επόμενο Σάββατο θα είναι «επικίνδυνο», ενόψει της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου. «Θα είμαστε παρόντες και οργανωμένοι», διαβεβαίωσε, ανακοινώνοντας ότι θα επιτρέπονται μόνο οι δηλωμένες εκ των προτέρων διαδρομές των διαδηλωτών, «οι οποίες θα είναι εκτός των κέντρων των πόλεων προκειμένου να «προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις».

Μιλώντας εξάλλου προς τους δημοσιογράφους ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα «νόμιμα αιτήματα που βρίσκονται στη ρίζα του κοινωνικού κινήματος». Είπε επίσης ότι ο πρωθυπουργός Λεκορνί έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με εκπροσώπους των μαθητών με στόχο την ικανοποίηση τον θεμιτών αιτημάτων τους το γρηγορότερο δυνατό, προσθέτοντας ότι παρόμοιες συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με εργατικά συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Μασσαλία και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας επισκέφτηκε με τον δήμαρχο της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν (ανεξάρτητος αριστερός) την αίθουσα Bailli de Suffren, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την εισβολή διαδηλωτών στις 17 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να συναντηθεί και με καταστηματάρχες, οι οποίοι επλήγησαν σοβαρά από τις λεηλασίες. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας έχει δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων είναι πάνω από τριακόσιες.