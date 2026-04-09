Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε τόσο με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, όσο και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους είπε ότι η απόφασή τους να αποδεχθούν την κατάπαυση του πυρός ήταν η καλύτερη δυνατή.

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η εκεχειρία θα γίνει πλήρως σεβαστή από κάθε μία από τις εμπόλεμες πλευρές, σε όλες τις περιοχές αντιπαράθεσης, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των χωρών πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εγείρονται από τα ιρανικά προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και την περιφερειακή πολιτική της χώρας και τις ενέργειές της που παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Δείτε την ανάρτηση του Γάλλου προέδρου