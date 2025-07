Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω σημερινής ανάρτησής του σε πλατφόρμες κοινωνική δικτύωσης.

«Πιστός στην ιστορική δέσμευση για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Θα κάνω την επίσημη ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον προσεχή Σεπτέμβριο», αναφέρει ο γάλλος πρόεδρος σε επιστολή που κοινοποίησε μέσω Χ και Instagram.

O πρόεδρος Μακρόν υπογραμμίζει πως «η επείγουσα ανάγκη σήμερα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να σωθεί ο άμαχος πληθυσμός».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας απέτυχαν, επιρρίπτοντας ευθύνες στη Χαμάς και λέγοντας ότι εξετάζονται «άλλες επιλογές» για την επιστροφή των ομήρων.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να επιστρέψει η διαπραγματευτική ομάδα από την Ντόχα «για διαβουλεύσεις» ανέφερε ο Γουίτκοφ. «Η τελευταία απάντηση της Χαμάς δείχνει με σαφήνεια ότι υπάρχει έλλειψη βούλησης για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Τώρα θα εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές για την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι η Χαμάς δεν πρέπει να ερμηνεύσει ως «αδυναμία» του Ισραήλ την πρόθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Νωρίτερα, το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου είχε γνωστοποιήσει την ανάκληση των διαπραγματευτών από τη Ντόχα του Κατάρ για διαβουλεύσεις μετά την απάντηση της Χαμάς επί του προτεινόμενου σχεδίου για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων.

«Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια νέα συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Αλλά εάν η Χαμάς ερμηνεύει την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε συμφωνία ως αδυναμία, ως ευκαιρία να μας επιβάλει όρους συνθηκολόγησης που θα έθετε το κράτος του Ισραήλ σε κίνδυνο, κάνει μεγάλο λάθος», τόνισε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε. «Είμαστε αποφασισμένοι να τους φέρουμε όλους πίσω και αυτό θα κάνουμε», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στους ομήρους που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε “τη φρίκη” στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι θάνατοι και οι καταστροφές έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο “άνευ προηγουμένου στην πρόσφατη ιστορία”. “Αρκεί να κοιτάξει κανείς τη φρίκη που εξελίσσεται στη Γάζα, με ένα επίπεδο θανάτου και καταστροφής άνευ προηγουμένου στην πρόσφατη ιστορία. Ο υποσιτισμός εκτοξεύεται στα ύψη. Ο λιμός χτυπάει την πόρτα όλων”, δήλωσε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η βρετανική εφημερίδα “Daily Express”, με ένα εξώφυλλο – γροθιά στο στομάχι, θέτει προ των ευθυνών της και τη βρετανική κυβέρνηση, ζητώντας να κάνει κάτι για να σταματήσει η θηριωδία στη Γάζα.

«Για όνομα του Θεού, σταματήστε το τώρα», αναφέρει η “Daily Express” που έγινε viral στα social media.

Our powerful @Daily_Express front page for tomorrow.

The brutal suffering in Gaza must end. The shocking image shows Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, one, who weighs the same as three-month old baby due to the humanitarian crisis following the continued blocking of basic aid… pic.twitter.com/ENWMLYhhJt

— Callum Hoare (@CallumHoare_) July 22, 2025