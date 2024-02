Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα Σάββατο (24/2) τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία «δεν θα αποδυναμωθεί» και ότι «δεν θα πρέπει να υπολογίζει» σε κάποια «κούραση των Ευρωπαίων», καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια πολέμου, στην Ουκρανία.

«Δύο χρόνια πολέμου. Χτυπημένη και τραυματισμένη, αλλά πάντα όρθια. Η Ουκρανία πολεμά για εκείνη, για τα ιδανικά της, για την Ευρώπη μας. Η δέσμευσή μας στο πλευρό της δεν θα αποδυναμωθεί», υπογραμμίζει ο Μακρόν σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο, από τη ρωσική εισβολή, στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Two years of war. Battered and bruised, but still standing. Ukraine is fighting for itself, for its ideals, for our Europe. Our commitment at its side will not waver. pic.twitter.com/kHpxVcPuDd

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2024