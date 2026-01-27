Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα επισκεφθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη τη Γερμανία και τη Γαλλία, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη στήριξη των εταίρων τους μπροστά στις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσουν οι ΗΠΑ το νησί της Αρκτικής.

Η Δανή Μέτε Φρέντερικσεν και ο Γροιλανδός Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν θα συναντηθούν σήμερα με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και αύριο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά τους.

Οι δύο πρωθυπουργοί θα συζητήσουν «την τρέχουσα κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής και την ανάγκη μιας ενισχυμένης Ευρώπης», επεσήμανε το γραφείο της Φρέντερικσεν.

Η Φρέντερικσεν και ο Νίλσεν θα βρεθούν σήμερα στο Βερολίνο και θα παραστούν στο Welt Economic Summit στη Γερμανία.

Την επίσκεψη της Φρέντερικσεν και του Νίλσεν επιβεβαίωσε και η γαλλική προεδρία, επισημαίνοντας ότι θα συναντηθούν αύριο το μεσημέρι με τον Μακρόν.

Με την ευκαιρία αυτού του «γεύματος εργασίας» ο Μακρόν «θα επαναλάβει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη της Γαλλίας στη Δανία και τη Γροιλανδία, στην κυριαρχία τους και την εδαφική τους ακεραιότητα».

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, οι τρεις ηγέτες θα συνομιλήσουν «για τα ζητήματα ασφαλείας στην Αρκτική και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Γροιλανδίας στην οποία η Γαλλία και η ΕΕ είναι έτοιμες να συνδράμουν».

Έπειτα από πολλές εβδομάδες κλιμάκωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υποχωρεί στο θέμα της Γροιλανδίας, αφού είχε απειλήσει να καταλάβει το νησί αυτό και να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες —μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και τη Βρετανία— που αντιτίθενται στο ενδεχόμενο και συμμετείχαν στα μέσα Ιανουαρίου σε στρατιωτική αποστολή στο αυτόνομο δανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε οδήγησαν σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ