Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε σήμερα (17/11) τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην αεροπορική βάση του Βιλακουμπλέ, κοντά στο Παρίσι, πριν από την υπογραφή εξοπλιστικής συμφωνίας που χαρακτηρίζεται «ιστορική» από τον Ουκρανό πρόεδρο για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνυπέγραψαν σήμερα, στην βάση της γαλλικής αεροπορίας του Βιλακουμπλέ, μία κοινή επιστολή σύμφωνα με την οποία η ουκρανική πλευρά δεσμεύεται να αγοράσει 100 γαλλικά μαχητικά αεροπλάνα Rafale καθώς και αμυντικά συστήματα νέας γενιάς.

Συμφωνία με ορίζοντα δεκαετίας

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία εκτείνεται σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος και το επιτελείο του θα συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με παράγοντες της στρατιωτικής αεροπορικής βιομηχανίας. Θα επισκεφτεί επίσης το γενικό επιτελείο της πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία, όπου η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης της, για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην ουκρανική πλευρά, σε περίπτωση συμφωνίας για παύση πυρός ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Πρόκειται για την ένατη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η αριστεία της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας θα τεθεί στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας και θα της επιτρέψει την απόκτηση συστημάτων που της είναι αναγκαία για την αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση.

Χθες, σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ιστορική συμφωνία» που προβλέπει «σημαντική ενίσχυση» της πολεμικής αεροπορίας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών όπλων για το Κίεβο.

Τι ζητά η Ουκρανία – Τι έχει δώσει η Γαλλία

Η γαλλική προεδρία αναφέρθηκε κυρίως στην άμυνα των ουκρανικών ουρανών, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανανέωσε το Σάββατο την έκκληση για περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μία ημέρα μετά από νέο κύμα μαζικών ρωσικών πυραυλικών επιδρομών. Τη χθεσινή νύκτα, νέες επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στη περιοχή του Χάρκιβ (Χάρκοβο) στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε τον περασμένο μήνα επιστολή προθέσεων για την απόκτηση 100-150 σουηδικών καταδιωκτικών αεροσκαφών Gripen, σε μία στροφή σε σχέση με τη μέχρι σήμερα παραχώρηση οπλικών συστημάτων από τις δυτικές χώρες προς το Κίεβο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας για μετά το τέλος του πολέμου.

Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο καταδιωκτικά Mirage, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε καν τεθεί η προοπτική των Rafale, που αποτελούν το κόσμημα της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T νέας γενιάς, που θα παρουσιασθεί επίσης στον Ουκρανό πρόεδρο, θα παραδοθεί στη Γαλλία από το 2027 και διαθέτει ευρείες ικανότητες αναχαίτισης κατά των πυραύλων σε σχέση με το SAMP-T, μία μονάδα του οποίου έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία. Μετά την επίσκεψη στη βάση του Βιλακουμπλέ οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν σε γαλλο-ουκρανικό forum για τα drones το απόγευμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το Κίεβο έχει την πρόθεση αυτήν τη χρονιά να χρησιμοποιήσει περισσότερα των 4,5 εκατομμυρίων drones που ευθύνονται για το 70% των υλικών καταστροφών του εχθρού στο μέτωπο. Η Ουκρανία έχει αναπτύξει για τον σκοπό αυτόν ένα αποτελεσματικό δίκτυο παραγωγής. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί επίσης drones για την κατάρριψη των ρωσικών drones Shahed που εξαπολύονται κάθε νύκτα εναντίον της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθούν επίσης στο Μον Βαλεριέν το στρατηγείο της «πολυεθνούς δύναμης Ουκρανία» που προετοιμάζουν το Παρίσι και το Λονδίνο για ανάπτυξη στο πλαίσιο τυχόν συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο.

Αυτό το στρατηγείο συστάθηκε από τη «συμμαχία των προθύμων», στην οποία συμμετέχουν 35 χώρες μαζί με την Ουκρανία. Λειτουργεί και ήδη έχει την ικανότητα να αναπτύξει δυνάμεις, σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ