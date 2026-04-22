Τη στήριξή του προς τον Λίβανο και τον πρωθυπουργό του, Ναουάφ Σαλάμ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, ενώ ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκατάστασης της σταθερότητας.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα γαλλικά και τα αραβικά, μετά τη συνάντηση του με τον Σαλάμ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία στηρίζει τον Λίβανο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην κάλυψη των αναγκών του εκτοπισμένου πληθυσμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διαρκής σταθερότητα του Λιβάνου και της ευρύτερης περιοχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία θα διασφαλίζει την ασφάλεια και των δύο πλευρών, θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και θα θέτει τις βάσεις για μελλοντική εξομάλυνση των σχέσεων.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Γνωρίζετε ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας, αγαπητέ Πρωθυπουργέ Ναουάφ Σαλάμ.

Η Γαλλία στηρίζει τον Λίβανο στις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και να καλύψει τις ανάγκες του εκτοπισμένου πληθυσμού.

Έχουμε ήδη παραδώσει 60 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Τις επόμενες ημέρες, θα παραδώσουμε σχεδόν 10 επιπλέον τόνους εξοπλισμού μέσω της ευρωπαϊκο-αραβικής γέφυρας που έχει δημιουργηθεί. Πιέζουμε επίσης τις δυνάμεις της UNIFIL να ενισχύσουν τη στήριξή τους στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Προτεραιότητά μας είναι να συνεργαστούμε για την εδραίωση της εκεχειρίας, η οποία παραμένει εύθραυστη.

Η διαρκής σταθερότητα του Λιβάνου και της περιοχής θα επιτευχθεί μόνο μέσω μιας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία θα διασφαλίζει την ασφάλεια και των δύο χωρών, θα σέβεται την ενότητα του λιβανικού εδάφους και θα θέτει τα θεμέλια για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ τους.

Αυτό απαιτεί από τη Χεζμπολάχ, η οποία διέπραξε ένα σοβαρό στρατηγικό σφάλμα παρασύροντας τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξε, να σταματήσει να στοχεύει το Ισραήλ και να παύσει να ισχυρίζεται ότι υποκαθιστά το κράτος στην άσκηση των εξουσιών του.

Απαιτεί επίσης την αποχώρηση του Ισραήλ από το λιβανικό έδαφος, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τους Λιβανέζους, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, και την ανοικοδόμηση της χώρας κατά τρόπο που να επιτρέπει την επιστροφή του εκτοπισμένου πληθυσμού.

Η Γαλλία στάθηκε πάντα στο πλευρό του Λιβάνου στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του».