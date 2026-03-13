Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία «κάνει λάθος» αν θεωρεί πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων εις βάρος της.

Συγκεκριμένα υπενθύμισε ότι οι χώρες της G7 έχουν αποφασίσει να μην αναθεωρήσουν την πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Μόσχα. «Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της πολιτικής κυρώσεων μας έναντι της Ρωσίας. Αυτή είναι η πάγια θέση της G7 και είναι προφανώς η θέση της Γαλλίας και της Ευρώπης», τόνισε.

Οι δηλώσεις του έγιναν παρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι θα προχωρήσει κανονικά η υλοποίηση του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει δεσμευτεί να χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων.