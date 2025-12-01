Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον επισκέφτηκε σήμερα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος Πρόεδρος χαιρέτισε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως «την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ για την ειρήνη, η Ρωσία δεν δείχνει να βιάζεται και κλιμακώνει την επιθετικότητά της». Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι η μόνη αρμόδια να συζητήσει για εδαφικά ζητήματα με τη Μόσχα σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας μετά την επίτευξη ειρήνης αρμόδιες είναι, όπως είπε, η Ουκρανία και η Ευρώπη. Τούτων δοθέντων δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου συνολικής ειρήνης, είπε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες συζητήσεις των Ευρωπαίων με την αμερικανική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται, όπως είπε, ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας που θα αφορά κυρίως την ενέργεια και τη Ναυτιλία.

Ερωτηθείς για τα σκάνδαλα διαφθοράς που ταλανίζουν το Κίεβο, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε πως οι Αρχές της Ουκρανίας είναι οι μόνες αρμόδιες για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και ότι δεν είναι δική του δουλειά να παραδώσει μαθήματα στο Κίεβο. Συμπλήρωσε ότι στη Ρωσία δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένα σκάνδαλο στον βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή για να το εντοπίσει.

Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία, είπε ο Πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος καταλήγοντας ανέφερε πως για να υπάρξει διαρκής και σταθερή ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του και τους Ευρωπαίους για τη συμπαράστασή τους και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα του, λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα πρέπει να μείνει ατιμώρητη.

