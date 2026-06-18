Σαφείς αιχμές κατά της στρατηγικής που ακολουθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε ο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να κινηθεί με γνώμονα τη σύνεση και τη λογική. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ενδέχεται να γυρίσουν μπούμερανγκ, καθώς σε βάθος χρόνου βλάπτουν τα ίδια τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Το ζήτημα της ασφάλειας και η κριτική για τα εδάφη

Μιλώντας στο δίκτυο France 2, ο κ. Μακρόν αναγνώρισε απερίφραστα ότι η Χεζμπολάχ συνιστά πραγματική απειλή για το εβραϊκό κράτος. Ωστόσο, υπογράμμισε με νόημα ότι η θωράκιση της χώρας δεν πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της κατάληψης εδαφών πέρα από τα σύνορά της. Συμπλήρωσε μάλιστα πως η παρούσα γραμμή του Νετανιάχου –όχι μόνο στον Λίβανο, αλλά και στα μέτωπα της Γάζας και της Δυτικής Όχθης– το μόνο που καταφέρνει είναι να συντηρεί το μίσος και να πυροδοτεί νέες συγκρούσεις ανάμεσα στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Λιβάνου

Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους έκανε γνωστή την πρόθεσή του να αναλάβει διπλωματική δράση. Στόχος του είναι να ενεργοποιήσει εκ νέου τη διεθνή κοινότητα, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη στον τακτικό στρατό του Λιβάνου, προκειμένου να μπορέσει να επιβάλει την κυριαρχία του εντός των συνόρων της χώρας.