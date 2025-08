«Μια αποτρόπαια σκληρότητα, μια απεριόριστη απανθρωπιά: αυτό είναι που ενσαρκώνει η Χαμάς» δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος, σχολιάζοντας το βίντεο με τον αποστεωμένο Ισραηλινό όμηρο που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση.

«Οι ανυπόφορες εικόνες που δείχνουν Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα μας υπενθυμίζουν αυτόν τον τρόμο. Σκεφτόμαστε με βαθιά συγκίνηση τον Εβιάταρ Νταβίντ, τον Ρομ Μπρασλάβσκι, όλους τους ομήρους που παραμένουν ακόμη αιχμάλωτοι… Η απόλυτη προτεραιότητα της Γαλλίας είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Συνεχίζουμε να δρούμε ακούραστα προς αυτόν τον στόχο — για να επιτύχουμε την άνευ όρων απελευθέρωσή τους, να αποκαταστήσουμε άμεσα την εκεχειρία και να επιτρέψουμε τη μαζική παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, που παραμένει ακόμη αποκλεισμένη στα σύνορα της Γάζας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν.

An abject cruelty, an unlimited inhumanity: this is what Hamas embodies.

The unbearable images showing Israeli hostages held in Gaza remind us of this horror.

We think with deep emotion of Evyatar David, Rom Braslavski, all the hostages…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 3, 2025