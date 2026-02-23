Ο Πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αυξάνει την πίεση επί της Ρωσίας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, ζητώντας την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο μπλοκάρει με βέτο η Ουγγαρία.

«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση επί της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν στο πλευρό του Προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο έτος.

«Πρέπει να προχωρήσουμε με το 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνομιλίες θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασιστικός και ως προς την εκταμίευση του ευρωπαϊκού δανείου, ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο, διαδικασία που επίσης απειλείται με βέτο από τη Βουδαπέστη.

«Οι πολιτικές δεσμεύσεις και ο λόγος που έχει δοθεί κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να τηρηθούν. Δεν γίνεται αλλιώς», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, τόνισε ότι «τελεσίγραφα» από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία θα πρέπει να απευθύνονται στο Κρεμλίνο.