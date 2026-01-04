Για «απαλλαγή από τη δικτατορία Μαδούρο», έκανε λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση που σέβεται τη λαϊκή βούληση»

Ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι «Η επικείμενη μετάβαση πρέπει να είναι ειρηνική, δημοκρατική και να σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας».

The Venezuelan people are today rid of Nicolás Maduro’s dictatorship and can only rejoice. By seizing power and trampling on fundamental freedoms, Nicolás Maduro gravely undermined the dignity of his own people. The upcoming transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Η ανάρτηση του προέδρου της Γαλλίας

«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει σήμερα απαλλαγεί από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και δεν μπορεί παρά να χαίρεται.

Με την κατάληψη της εξουσίας και την καταπάτηση των θεμελιωδών ελευθεριών, ο Νικολάς Μαδούρο υπονόμευσε σοβαρά την αξιοπρέπεια του ίδιου του λαού του.

Η επικείμενη μετάβαση πρέπει να είναι ειρηνική, δημοκρατική και να σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας. Ευχόμαστε ο πρόεδρος Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, που εκλέχθηκε το 2024, να μπορέσει να εξασφαλίσει γρήγορα αυτή τη μετάβαση.

Αυτή τη στιγμή είμαι σε επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή.

Η Γαλλία είναι πλήρως κινητοποιημένη και σε εγρήγορση, για να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια των υπηκόων της σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές».