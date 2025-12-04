Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του γερμανικού Der Spiegel, προειδοποίησε πρόσφατα Ευρωπαίους ηγέτες ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες να προδώσουν την Ουκρανία όσον αφορά την εδαφική της ακεραιότητα, εφόσον δεν δοθούν σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η πληροφορία προέρχεται από διαρροή τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών και ουκρανικών ηγετών, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτζ, ο Πρόεδρος του NATO Μαρκ Ρούτε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο Μακρόν χαρακτήρισε την τρέχουσα φάση των συνομιλιών ως «μεγάλο κίνδυνο» για το Κίεβο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ξεκάθαρες ευρωπαϊκές εγγυήσεις.

Ο Μερτζ φέρεται να τόνισε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικός», προσθέτοντας ότι «παίζουν παιχνίδια τόσο με εσάς όσο και με εμάς» — μια αναφορά, όπως εκτιμά το περιοδικό, στην αποστολή του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Η ανησυχία για πιθανή μονομερή αμερικανική διευθέτηση ενισχύθηκε από δηλώσεις του Φινλανδού ηγέτη Αλεξάντερ Σταμπ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Ζελένσκι μόνοι τους με αυτούς τους ανθρώπους», και του Γενικού Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, που υπογράμμισε την ανάγκη να «προστατεύσουμε τον Ζελένσκι».

Η διαρροή, όπως επισημαίνει το Der Spiegel, βασίζεται σε μαρτυρίες αρκετών συμμετεχόντων στην τηλεφωνική συνομιλία, δύο εκ των οποίων φέρεται να επιβεβαίωσαν ότι τα αποσπάσματα «αναπαράχθηκαν με ακρίβεια». Ωστόσο, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων πλευρών κράτησαν δημόσια αποστάσεις: το Ελιζέ αμφισβήτησε τα αποσπάσματα που αποδίδονται στον Μακρόν, ενώ το γραφείο του Μερτζ και ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η διαρροή λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να έχουν στείλει ειδικό απεσταλμένο στη Μόσχα, ενώ οι ευρωπαϊκοί κύκλοι ανησυχούν ότι ενδεχόμενη συμφωνία χωρίς σαφείς ευρωπαϊκές εγγυήσεις θα μπορούσε να πλήξει την κυριαρχία της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία προωθούν τη λεγόμενη «Coalition of the Willing» ως μηχανισμό συλλογικής ασφάλειας και αποτροπής, ενώ το Παρίσι επαναλαμβάνει ότι «μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της».

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ρήγμα: την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ ως εγγυητή ασφαλείας και την επιτακτική ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Όπως σημειώνουν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, η έλλειψη σαφών δεσμεύσεων από την Ουάσιγκτον δημιουργεί κίνδυνο υπονόμευσης των συμφωνιών ειρήνης και αποθάρρυνσης των ουκρανικών διεκδικήσεων, καθιστώντας επείγουσα την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών μηχανισμών ασφάλειας και διπλωματικής στήριξης.

Το δημοσίευμα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία δεν είναι μόνο θέμα στρατιωτικής ή ανθρωπιστικής στήριξης, αλλά και έντονα πολιτικό ζήτημα, στο οποίο η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει παθητικός θεατής ή ενεργός εγγυητής της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: The Guardian