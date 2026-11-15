«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας» θέλουν «να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη», διακινδυνεύοντας μια «διαρκή ευαλωτότητα» ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια και φαβορί στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια προς το Κίεβο.

«Αυτή είναι μια συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας», δήλωσε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στο X.

Αν εκλεγεί η Μαρίν Λεπέν σκοπεύει να σταματήσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία – που πολεμά από το 2022 τη ρωσική εισβολή – μετά από μια περίοδο έξι μηνών.

Αυτή η θέση έχει επικριθεί από την κυβέρνηση και υποψηφίους από όλο το πολιτικό φάσμα, από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη δεξιά πτέρυγα.

Αλλά ο υποψήφιος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις για να αντιμετωπίσει την Λεπέν στον δεύτερο γύρο των εκλογών τον επόμενο Μάιο, ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας, δέχεται επίσης κριτική για μια στάση που θεωρείται φιλορωσική από αντιπάλους του.

«Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται», προειδοποίησε ο Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία λήγει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά από δύο θητείες. «Το να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί προστατεύουμε τη Γαλλία και τους Γάλλους», είπε.

Ενώ οι Ευρωπαίοι φαίνονται έτοιμοι να εξασφαλίσουν μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα είχε αρνηθεί προηγουμένως, εξέφρασαν, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο την Παρασκευή, τον φόβο τους για μια ρωσική «παγίδα».

Η Ρωσία θέλει οι συζητήσεις να επικεντρωθούν στην «αρχιτεκτονική ασφάλειας» της Γηραιάς Ηπείρου.

«Οι τελευταίες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους το έχουν δείξει αυτό: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Αλλά είναι σαφές ότι στοιχηματίζει στο να λυγίσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει αυξάνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι αυτόν τον χειμώνα. Η ευθύνη μας είναι να ματαιώσουμε αυτό το στοίχημα».

Στις συνομιλίες για την Ουκρανία, «πρέπει τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα και να δηλώσουμε με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων, τι θέλουμε για την μεταπολεμική περίοδο», αλλά και «να προσδιορίσουμε τι περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP