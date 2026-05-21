Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε σήμερα κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την ανάγκη για απρόσκοπτη συνέχεια των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Αρμενία. Η πρωτοβουλία αυτή του Παρισιού εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτροπή νέων εστιών έντασης και την παγίωση ενός κλίματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιφέρεια.

Συγκεκριμένα μέσω επίσημης ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι μετέφερε στον Αζέρο ομόλογό του τη σταθερή και έμπρακτη στήριξη της Γαλλίας στη θετική δυναμική ειρήνης που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα μεταξύ του Μπακού και του Ερεβάν.

Παράλληλα, ο Μακρόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα να προοδεύσει ουσιαστικά η διαδικασία των διμερών διαβουλεύσεων, ώστε να επιλυθούν οι χρόνιες διαφορές μέσα από τον διάλογο και το διεθνές δίκαιο. Εκτός από το φλέγον ζήτημα της ειρηνευτικής διαδικασίας, οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά από θέματα ευρύτερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, ενώ εξέτασαν και τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Αζερμπαϊτζάν. Η συγκεκριμένη επικοινωνία αναδεικνύει τη σημασία της προληπτικής διπλωματίας και τη διαρκή εγρήγορση της διεθνούς κοινότητας για τη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών στον Νότιο Καύκασο.