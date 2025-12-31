Ο Εμανουέλ Μακρόν, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προέδρου της Γαλλίας προς τους πολίτες της χώρας, επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει». Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρονιά» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027, επαγρυπνώντας οι προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τότε να πραγματοποιηθούν «χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση».

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος, ευχήθηκε για το 2026 η Γαλλία να παραμείνει ενωμένη «διότι η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο». Ευχήθηκε επίσης «δύναμη και ανεξαρτησία», επισημαίνοντας πως «σε μία περίοδο που το δίκαιο του ισχυροτέρου τείνει να επικρατήσει και η Ευρώπη δέχεται χτυπήματα από παντού, θα πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας».