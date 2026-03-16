Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σε δήλωση που ανήρτησε στο X, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό».

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι κάλεσε τον Πεζεσκιάν «να θέσει αμέσως τέλος στις απαράδεκτες επιθέσεις που πραγματοποιεί το Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, είτε άμεσα είτε μέσω πληρεξουσίων, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και του Ιράκ».

«Του υπενθύμισα ότι η Γαλλία ενεργεί εντός ενός αυστηρά αμυντικού πλαισίου που αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων της, των περιφερειακών εταίρων της και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και ότι είναι απαράδεκτο η χώρα μας να στοχοποιείται».

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian. I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026

Ο Μακρόν υποστήριξε επίσης ότι η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ενός νέου πολιτικού και ασφαλιστικού πλαισίου.

«Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις απειλές που θέτει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο», είπε.

Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης ότι η τρέχουσα «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση» βυθίζει «ολόκληρη την περιοχή στο χάος, με σημαντικές συνέπειες σήμερα και για τα επόμενα χρόνια».