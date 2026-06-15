Οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των ηγετών της G7, οι οποίοι συναντώνται στην Εβιάν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις που παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η ατζέντα των κρατών μελών θα επικεντρωθεί στην επόμενη ημέρα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα, με κύριο ζητούμενο τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα μόνιμο και με διάρκεια άνοιγμα αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η συνάντηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς οι ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη καλούνται να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των νέων δεδομένων στη διεθνή σκηνή και να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την εμπέδωση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Σκοπός θα είναι να δούμε τα επακόλουθα αυτής της συμφωνίας, την υποστήριξη του Λιβάνου, το διαρκές ξανάνοιγμα του στενού του Ορμούζ, και προφανώς τη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram, μετά την άφιξη του στην πόλη στις όχθες της λίμνης Λεμάν, όπου θα υποδεχτεί από σήμερα και για τρεις ημέρες τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.