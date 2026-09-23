Ο Εμανουέλ Μακρόν, εκφώνησε την Τρίτη (22/9) στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, μια αυστηρή ομιλία, η οποία προκάλεσε θυελλώδη χειροκροτήματα από ορισμένους αντιπροσώπους, ενώ συνάντησε αντιδράσεις από άλλους.

Ο Γάλλος πρόεδρος, υπενθύμισε ότι πέρυσι, δώδεκα κράτη αναγνώρισαν την Παλαιστίνη —μια κίνηση που επικρίθηκε «κυνικά» από πολλούς.

«Όμως, τι αξιοπιστία θα είχαμε», διερωτήθηκε, «αν εξακολουθούσαμε να μένουμε άπραγοι μπροστά στην κατάσταση στη Γάζα;»

«Κάποιοι καυχήθηκαν για μια υποτιθέμενη ειρήνη. Ωστόσο, αυτή η ειρήνη δεν άνοιξε ξανά ανθρωπιστικούς διαδρόμους ούτε για ένα δευτερόλεπτο, και γινόμαστε μάρτυρες ενός θεάματος που μας ντροπιάζει όλους: της καθημερινής οικοδόμησης ενός αδύνατου εγχειρήματος —του αδύνατου χαρακτήρα ενός σχεδίου που βασίζεται στον σεβασμό του νόμιμου δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να υπάρχει. Κι όμως, την ίδια στιγμή», πρόσθεσε ο Μακρόν, «αυτή είναι ακριβώς η προϋπόθεση για την ασφάλεια —σήμερα και αύριο— του Ισραήλ και του λαού του· μιας ασφάλειας που θεωρούμε πολύτιμη, μιας ύπαρξης που θεωρούμε πολύτιμη. Όμως, όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια του Ισραήλ εξαρτάται από την παραβίαση της κυριαρχίας των γειτόνων του διαπράττουν ένα μοιραίο σφάλμα: υπονομεύουν την ασφάλεια του Ισραήλ, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον».

Βίντεο από την ομιλία του Γάλλου προέδρου:

Σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στην ομιλία Μακρόν

Η κυβέρνηση του Ισραήλ καταφέρθηκε με πολύ σφοδρό τρόπο εναντίον όσων είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας επέκρινε ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, ιδίως το κύμα βίας των εποίκων, και έκρινε ότι η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή, όπου κυβερνά η -αποδυναμωμένη- Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της τοποθέτησης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».

The Prime Minister’s Office: The grotesque absurdity of Emmanuel Macron’s statement is staggering.

On Sunday, the eve of Yom Kippur, just two days ago, Netanel Shukrun—a FRENCH CITIZEN and father of six—was murdered in his car by a Hamas terrorist in Judea and Samaria. With his… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 22, 2026

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς διαπράττουν επιθέσεις εναντίον Εβραίων σχεδόν κάθε μέρα. Έχουν δολοφονήσει αμέτρητους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και Σαμάρεια», τόνισαν οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της Δυτικής Όχθης.

Ακόμη το γραφείο του Νετανιάχου υπογράμμισε τον θάνατο από σφαίρες την Κυριακή, παραμονή της εβραϊκής εορτής Γιομ Κιπούρ, Ισραηλινού έποικου, πατέρα έξι παιδιών, που είχε επίσης την υπηκοότητα της Γαλλίας, στη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι συνέλαβε τον Παλαιστίνιο φερόμενο ως δράστη σε νοσοκομείο και ότι άνδρες του διεξήγαγαν έφοδο στο χωριό του. Υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου απαίτησε την εκτέλεσή του, δυνάμει νέου νόμου.

Εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται ολοένα πιο συχνά εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, καταγράφονταν σε ημερήσια βάση περίπου έξι βίαια επεισόδια που συνδέονται με ενέργειες εποίκων εναντίον Παλαιστινίων ή περιουσιακών στοιχείων τους ως περί τα μέσα του 2026.

Στην ομιλία του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν κατήγγειλε επίσης την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, από όπου η Χαμάς προχώρησε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, την πιο πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, πέρα από τις ενέργειες στη Δυτική Όχθη.

Διερωτήθηκε ποια θα είναι η «αξιοπιστία» της διεθνούς κοινότητας «αν συνεχίσουμε να μένουμε άπρακτοι» στη Λωρίδα της Γάζας και έκανε λόγο για «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους», επιχειρηματολογώντας ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει αναγκαία προϋπόθεση για την «ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του σήμερα και αύριο».

Η σχέση του Νετανιάχου και του Μακρόν είναι συγκρουσιακή, ειδικά αφότου ο Γάλλος πρόεδρος πρωτοστάτησε πέρυσι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης σε πρωτοβουλία κυρίως δυτικών κρατών για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.