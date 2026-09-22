Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο «να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους» στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση.

Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν διερωτήθηκε: «Ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα;».

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για «την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του», στηλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έποικους στη Δυτική Όχθη.