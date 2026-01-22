Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε, η άτυπη Σύνοδος Κορυφής αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι «όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, οι εξελίξεις κινούνται με τάξη και ψυχραιμία».

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έπειτα από μια εβδομάδα που ξεκίνησε με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και εμπορικές απειλές, η κατάσταση επανήλθε σε ένα «πολύ πιο αποδεκτό πλαίσιο», τονίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη παραμένει σε επαγρύπνηση».

Επισήμανε, επίσης, ότι «όταν η ΕΕ αντιδρά ενιαία και αξιοποιεί τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να επιβάλει τον σεβασμό ακόμη και υπό απειλή».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα συζητηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Συμμαχία, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαβεβαίωσε τη Δανή πρωθυπουργό για τη στήριξη της Γαλλίας στις επικείμενες συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, εφόσον επανεμφανιστούν απειλές.

Ο Γάλλος Πρόεδρος σημείωσε ότι τα ζητήματα ασφάλειας της Αρκτικής θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ τα θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της Γροιλανδίας εμπίπτουν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και αποτελούν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης. «Πρέπει να προσεγγιστούν με ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε να πει ότι «δεν εξαρτώνται από εμένα», ενώ ο ίδιος δήλωσε «ήρεμος και σταθερός».