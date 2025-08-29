«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Η εντολή που μου δώσατε με τη δημοκρατική σας ψήφο είναι πενταετής και σκοπεύω να την εκτελέσω στο ακέραιο, μέχρι την ολοκλήρωσή της», διαβεβαίωσε τον γαλλικό λαό, παρά το γεγονός ότι «η ακροδεξιά και η άκρα αριστερά έχουν συνεργαστεί σε ένα αντιδημοκρατικό μέτωπο», όπως υποστήριξε.

Ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους, επεσήμανε ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, σχετικά με το ζήτημα των περικοπών.