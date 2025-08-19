«Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα ζήτησε την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προχωρήσει στην ειρήνη με την Ουκρανία.

«Θα χρειαστούμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος. Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι πρόθυμοι να παρέχουν», δήλωσε ο Μακρόν. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν μπορεί να περιορίσει το μέγεθος του στρατού του Κιέβου, κάνοντας λόγο για έναν «ισχυρό ουκρανικό στρατό που μπορεί να αντισταθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης» και που δεν θα έχει «κανένα περιορισμό στον αριθμό ή την ικανότητα των όπλων».

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ θα ήταν «πρόθυμος» να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα «εάν η Ρωσία δεν συνεργαστεί».

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και πιστεύει ότι και ο πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους. «Αλλά αν τελικά αυτή η διαδικασία συναντήσει άρνηση, είμαστε επίσης έτοιμοι να πούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις».

Ο Μακρόν ανέφερε ότι στις συνομιλίες του Λευκού Οίκου δεν τέθηκε το θέμα της παράδοσης εδαφών από την Ουκρανία, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμβιβασμό.

Ερωτηθείς εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι απαιτούνται παραχωρήσεις πριν από οποιαδήποτε εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ο Μακρόν απάντησε: «Όχι, αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».