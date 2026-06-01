Την ικανοποίησή του για τη δυναμική των διεθνών διαπραγματεύσεων εξέφρασε το Παρίσι, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις γεωπολιτικές ισορροπίες της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τοποθετήθηκε θετικά απέναντι στις κινήσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την προσπάθεια να βρεθεί μια γρήγορη και κοινά αποδεκτή λύση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον αμερικανό ομόλογό του, υπογράμμισε επίσης ότι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά είναι μία μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ασφαλείας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών και με στόχο την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει την τεχνογνωσία της στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν επί του ιραnινού πυρηνικού ζητήματος. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τη δέσμευση του αμερικανού προέδρου υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης και τήρησης της παύσης πυρός.