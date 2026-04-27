Τη δέσμευσή του να συνομιλήσει με τις ιρανικές Αρχές, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της αύξησης των τιμών των καυσίμων «στη ρίζα του», ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ανδόρα, ο κ. Μακρόν ανέφερε ότι η βασική αιτία του προβλήματος είναι ο αποκλεισμός και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ομαλής ροής στη ναυσιπλοΐα.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και να επιτρέψουμε την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, θα έχει επαφές με τις ιρανικές Αρχές, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα καταφέρει να «πείσει» τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως τόνισε, είναι κρίσιμη η επαναλειτουργία των Στενών και από τις δύο πλευρές, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων και εμπορευμάτων, καθώς η κατάσταση επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές των καυσίμων στη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που πλήττονται από τις αυξήσεις.

Το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου, βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή να έχει επηρεαστεί σημαντικά.