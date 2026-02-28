Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ζήτησε με σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Στην ανακοίνωσή του ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει πως το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ισραήλ και το Ιράν έχει σοβαρές συνέπειες αναφορικά με την ειρήνη και την διεθνή ασφάλεια.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εθνική, εδαφική ασφάλεια και για την ασφάλεια των συμπατριωτών μας στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως η Γαλλία δηλώνει επίσης ότι είναι έτοιμη να λάβει μέτρα και για την ασφάλεια των πλησιέστερων εταίρων της, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Η εξελισσόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει. Το καθεστώς του Ιράν οφείλει να καταλάβει πως δεν υπάρχει πλέον άλλη διέξοδος, παρά το να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, για να θέσει ένα τέλος στο βαλλιστικό πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως επίσης και στις δραστηριότητές του για την αποσταθεροποίηση της περιοχής», τονίζει ο Μακρόν, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή.

Συνεχίζοντας ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να οικοδομήσει το μέλλον του υπό συνθήκες ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι «μετά τις πρόσφατες σφαγές, το καθεστώς του Ιράν είναι αποκλεισμένο» και ότι όσο το ταχύτερο δοθεί ο λόγος στον λαό του Ιράν, τόσο το καλύτερο.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η χώρα του «πιστή στις αρχές της και έχοντας συνείδηση των διεθνών ευθυνών της, ζητάει την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους ευρωπαίους εταίρους και τους φίλους της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, πηγές του Ελιζέ ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει ήδη επικοινωνήσει διαδοχικά με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας καθώς επίσης και με τον πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.