Εφιάλτης εκτυλίχθηκε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Μαλαισίας, όταν ένας 16χρονος μαθητής εισέβαλε στην αίθουσα διδασκαλίας κρατώντας τσεκούρι και προκαλώντας τρόμο, ενώ παράλληλα μετέδιδε την πράξη του σε ζωντανή ροή στο διαδίκτυο. Το σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη Κούτσινγκ, πρωτεύουσα της πολιτείας Σαράουακ, και κατέληξε στη σύλληψη του ανήλικου.

Σύμφωνα με το καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ο έφηβος μπήκε στην τάξη λίγο πριν τις 8:00 το πρωί της Τετάρτης. Χωρίς δισταγμό, χτύπησε την καθηγήτρια με το όπλο και βγήκε στιγμιαία από τον χώρο.

Αμέσως μετά, βγήκε από μια δεύτερη πόρτα στρέφοντας το τσεκούρι εναντίον ενός συμμαθητή του, την ώρα που επικρατούσε πανικός και τα υπόλοιπα παιδιά έτρεχαν να σωθούν.

Η ηρωική αντίδραση των μαθητών

Όταν η εκπαιδευτικός προσπάθησε να μπει ανάμεσα στον δράστη και τους μαθητές για να τους προστατεύσει, ο 16χρονος επιχείρησε να καταφέρει νέο πλήγμα. Τότε, δύο μαθητές αντέδρασαν ακαριαία, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και του απέσπασαν το επικίνδυνο όπλο, βάζοντας τέλος στον εφιάλτη.

Πριν από την εισβολή, ο νεαρός είχε προετοιμαστεί στις τουαλέτες του σχολείου, προσαρμόζοντας μια συσκευή κινητού στο κεφάλι του ώστε να μεταδίδει live τις κινήσεις του. Παρότι το βίντεο ανέβηκε στα social media, αποσύρθηκε λίγο αργότερα από τις πλατφόρμες.

Όπως γνωστοποίησαν οι αστυνομικές αρχές —οι οποίες αρχικά ειδοποιήθηκαν για μαθητή με κροτίδες— η καθηγήτρια γλίτωσε με ένα ελαφρύ, επιφανειακό τραύμα στο χέρι.

Ψυχιατρική παρακολούθηση και βαρύ κατηγορητήριο

Ο ανήλικος αποβλήθηκε αμέσως από το ιδιωτικό σχολείο Tunku Putra-HELP, ενώ μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Σαράουακ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών.

Μια επικίνδυνη «μόδα» στη Νοτιοανατολική Ασία

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει μια σκοτεινή τάση που κερδίζει έδαφος στην περιοχή.

Μόλις τον περασμένο Αύγουστο στις Φιλιππίνες, ένας μαθητής φόρεσε κάμερα σώματος και μετέδωσε ζωντανά στο Facebook την επίθεση με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga, όπου σκοτώθηκε ένας φοιτητής πριν ο δράστης αυτοκτονήσει.

Μετά και από δεύτερο φονικό συμβάν σε σχολικό χώρο της χώρας, οι διωκτικές αρχές εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το φαινόμενο των «live streamed» επιθέσεων.