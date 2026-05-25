Η υπόθεση του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα Global Sumud Flotilla, εξελίσσεται σε νέο σοβαρό διπλωματικό και νομικό πονοκέφαλο για το Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση της Μαλαισίας δηλώνει έτοιμη να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον της ισραηλινής κυβέρνησης, επικαλούμενη απαγωγές, βασανιστήρια και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εις βάρος ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή βοήθειας προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Malay Mail, η νομική ομάδα που έχει συγκροτηθεί στη Μαλαισία συλλέγει ήδη μαρτυρίες, ιατρικά στοιχεία και έγγραφα προκειμένου να θεμελιωθεί επίσημη προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Selangor, Amirudin Shari, κατηγόρησε ανοιχτά το Ισραήλ για «βιαιότητες, απαγωγές και βασανιστήρια» εις βάρος των συμμετεχόντων στον στολίσκο.

«Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί. Οι ακτιβιστές απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και βασανίστηκαν», δήλωσε, προαναγγέλλοντας παράλληλα διεθνή εκστρατεία πίεσης κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις καταγγελίες δεκάδων ακτιβιστών από την Αυστραλία, την Ευρώπη και άλλες χώρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν συστηματική κακομεταχείριση μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από περίπου 40 χώρες συμμετείχαν στο αποκαλούμενο Global Sumud Flotilla, έναν πολυεθνικό στολίσκο που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αμφισβητώντας έμπρακτα τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και στη σύλληψη των επιβαινόντων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «προβοκατόρικη ενέργεια».

Σοκαριστικές μαρτυρίες Αυστραλών ακτιβιστών

Ωστόσο, οι μαρτυρίες όσων αφέθηκαν ελεύθεροι προκαλούν σοκ. Η Αυστραλή ακτιβίστρια Violet Coco δήλωσε ότι οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν σε «σκοτεινά δωμάτια βασανιστηρίων», όπου ξυλοκοπήθηκαν και υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες. Όπως περιέγραψε στο αυστραλιανό ABC, οι ακτιβιστές υποβλήθηκαν σε ακραία στέρηση ύπνου, αφυδάτωση, πολύωρες στάσεις στρες υπό την απειλή όπλων και επαναλαμβανόμενους ξυλοδαρμούς.

Ανάλογες καταγγελίες έκανε και η Gemma O’Toole, η οποία μίλησε για «σωματική κακοποίηση και σεξουαλική βία» κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Η ίδια χαρακτήρισε τραυματική την εμπειρία της, σημειώνοντας ότι όσα καταγράφηκαν δημόσια αποτελούν «ένα απειροελάχιστο μέρος» όσων υπέστησαν οι κρατούμενοι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι αρκετοί ακτιβιστές κατήγγειλαν βιασμούς, εξευτελιστικές σωματικές έρευνες, χρήση taser, σπασμένα πλευρά και σοβαρούς τραυματισμούς. Οργανωτές του στολίσκου υποστηρίζουν ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Ιδιαίτερη διεθνή κατακραυγή προκάλεσε και βίντεο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι ακτιβιστές γονατισμένοι στο έδαφος, ενώ ο ίδιος τους χλευάζει. Το βίντεο καταδικάστηκε ακόμη και από κυβερνήσεις συμμάχους του Ισραήλ, με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας Penny Wong να το χαρακτηρίζει «σοκαριστικό και απαράδεκτο».

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες έγιναν «με σεβασμό και σύμφωνα με τον νόμο», ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αυστραλία δήλωσε πως «κανείς δεν τραυματίστηκε».

Μηνύσεις και από Ευρωπαϊκά κράτη

Ωστόσο, η πίεση αυξάνεται. Εισαγγελικές αρχές στην Ιταλία φέρονται να εξετάζουν ήδη πιθανές διώξεις για απαγωγή και βασανιστήρια, ενώ κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών ζητούν εξηγήσεις για τη μεταχείριση των πολιτών τους.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη εικόνα για το Ισραήλ διεθνώς, την ώρα που συνεχίζονται οι κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η αναχαίτιση πολιτικών σκαφών σε διεθνή ύδατα μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας, οι καταγγελίες για βασανιστήρια και η δημόσια διαπόμπευση κρατουμένων δημιουργούν νέα ερωτήματα για τη συμπεριφορά της ισραηλινής κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας.

Ανεξάρτητα από τη νομική κατάληξη της υπόθεσης, το πολιτικό κόστος για το Τελ Αβίβ φαίνεται να μεγαλώνει. Η εικόνα μιας χώρας που δηλώνει ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο συγκρούεται πλέον ανοιχτά με μαρτυρίες για αυθαίρετες συλλήψεις, κακοποίηση κρατουμένων και πρακτικές εξευτελισμού που θυμίζουν σκοτεινές εποχές. Και όσο περισσότερες χώρες ζητούν διεθνή έρευνα, τόσο δυσκολότερο γίνεται για το Ισραήλ να αντιμετωπίζει τις καταγγελίες ως απλή «προπαγάνδα ακτιβιστών».