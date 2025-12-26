Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Δικαστήριο της Μαλαισίας επέβαλε σήμερα ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος σχετικά με το πολυδαίδαλο σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού επενδυτικού ταμείου 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Η απόφαση εκδόθηκε από ενώπιον δικαστή υψηλού βαθμού στη Μαλαισία, ο οποίος βρήκε τον Νατζίμπ ένοχο σε όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας και 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, όλες συνδεδεμένες με τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αφαιρεθεί από το ταμείο 1MDB.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι ποινές —15 χρόνια για κάθε κατηγορία κατάχρησης εξουσίας και πέντε χρόνια για κάθε κατηγορία ξέπλυμα χρήματος— θα εκτιθούν ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική ποινή παραμένει 15 χρόνια φυλάκισης.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα τη σημαντικότερη δικαστική εξέλιξη στη μακρόχρονη υπόθεση 1MDB, η οποία άρχισε να ξεδιπλώνεται πριν από χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κρατικής διαφθοράς στον κόσμο. Οι κατηγορίες σε βάρος του Ραζάκ σχετίζονται με συστηματική κατάχρηση εξουσίας όταν ήταν πρωθυπουργός και επικεφαλής του ταμείου, ενώ στοιχεία του φακέλου δείχνουν ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια κατέληξαν σε προσωπικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον ίδιο.

Ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός, γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας, βρίσκεται ήδη στη φυλακή από το 2022, όταν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικύρωσε προηγούμενη καταδίκη του σε ποινή 12 ετών για διαφθορά στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που συνδεόταν επίσης με το 1MDB. Εκείνη η ποινή είχε μειωθεί αργότερα, μετά από απόφαση συμβουλίου χορήγησης χάριτος.

Στη νέα αυτή εκδίκαση, πάντως, το δικαστήριο δεν περιορίστηκε μόνο στην αρχική κατηγορία αλλά θεώρησε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν αδιάσειστα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι οι διώξεις ήταν προϊόν πολιτικής δίωξης.

Η ποινή συνοδεύεται και από σημαντικά χρηματικά πρόστιμα και εντολές ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με τη διαφθορά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες της υπεξαίρεσης.

Η υπόθεση 1MDB έχει προκαλέσει διεθνή αναταραχή, καθώς εμπλέκει μεγάλες χρηματοοικονομικές ροές ανά τον κόσμο, ενώ έχει επηρεάσει και το πολιτικό σκηνικό στη Μαλαισία, με σημαντικές επιπτώσεις στην εικόνα των πολιτικών θεσμών και της καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Reuters