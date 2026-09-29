Οι Αρχές της Μαλαισίας άρχισαν χθες Τρίτη να στέλνουν στην πατρίδα τους περίπου 1.500 υπηκόους της Μιανμάρ, στην πρώτη φάση προγράμματος που επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για την πρώτη ομάδα από συνολικά 5.000 πολίτες της Μιανμάρ που δέχτηκαν, σύμφωνα με την Κουάλα Λουμπούρ, τον «οικειοθελή» επαναπατρισμό τους από κέντρα κράτησης στη Μαλαισία.

Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν, συνοδευόμενα από την αστυνομία, σε στάδιο κοντά στη ναυτική βάση της Λούμουτ (βορειοδυτικά), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεν επιτράπηκε σε δημοσιογράφους η είσοδος στο στάδιο. Οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν αναμένεται να υποβληθούν σε διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων προτού επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό τη Μιανμάρ, σύμφωνα με τον Τύπο.

Οι Αρχές της Μαλαισίας δεν έχουν διευκρινίσει πόσοι από τους 1.500 που απελαύνονται στη Μιανμάρ σήμερα ανήκουν στη μειονότητα των Ροχίνγκια.

Μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας αυτής όμως είναι τα δυο τρίτα των περίπου 190.000 προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη Μαλαισία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Ανουάρ Ιμπραχίμ, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι η Μιανμάρ συμφώνησε στην επιστροφή περίπου 5.000 μελών της μειονότητας των Ροχίνγκια.

Εκατοντάδες χιλιάδες μειονοτικοί τράπηκαν σε φυγή από τη χώρα τους έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση που εξαπολύθηκε το 2017 κι αποτελεί το αντικείμενο διαδικασίας για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης.

Σε έκθεσή του στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, εκτιμούσε πως «δεν συντρέχουν» οι «προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν οικειοθελή, ασφαλή, αξιοπρεπή και διαρκή επιστροφή» των μειονοτικών «το τρέχον διάστημα».

Πολλοί υπήκοοι της Μιανμάρ κρατούνται σε κλειστά κέντρα στη Μαλαισία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το εάν και κατά πόσον πήραν στ’ αλήθεια αυτή την απόφαση ελεύθερα.

Το πρόγραμμα επαναπατρισμών αναγγέλθηκε από τη Μαλαισία μετά τη σύλληψη 100 και πλέον μελών της μειονότητας Ροχίνγκια που ήταν συγκεντρωμένη μπροστά στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κουάλα Λουμπούρ. Απειλήθηκαν με απέλαση προτού αφεθούν ελεύθεροι, καθώς διέθεταν έγκυρα έγγραφα που είχαν εκδοθεί από την Αρμοστεία.

Η Μιανμάρ διαβεβαίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εγγυάται την «ασφαλή και αξιοπρεπή» επιστροφή υπηκόων της που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ο Ανουάρ Ιμπραχίμ έχει δηλώσει εξάλλου πως έχει σκοπό να προσκαλέσει τον ηγέτη της πάλαι ποτέ Βιρμανίας, τον Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, τον στρατηγό που ήταν επικεφαλής του πραξικοπήματος του 2021 στη Μιανμάρ, για να επιταχυνθεί το πρόγραμμα επαναπατρισμών.

Η Μαλαισία δεν έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων (1951) και δεν αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς του πρόσφυγα.

Ομάδες ελέγχου γεγονότων (fact-checking) του Γαλλικού Πρακτορείου επισημαίνουν ότι η μειονότητα των Ροχίνγκια στη Μαλαισία έχει μετατραπεί στον στόχο εκστρατειών παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, που ενισχύουν την ξενοφοβία, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν σειρά ενεργειών εκφοβισμού μειονοτικών.