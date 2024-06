Το αεροσκάφος που μετέφερε τον αντιπρόεδρο του Μαλάουι Σάουλος Κλάους Τσιλίμα και άλλους εννέα ανθρώπους αγνοείται, μετέδωσε το BBC Africa.

Plane carrying Malawi’s VP missing: government @AFP

A plane carrying Malawi’s Vice President (VP) #SaulosChilima went off the radar and cannot be tracked, search and rescue operations underway pic.twitter.com/9gKJhGSt4M

