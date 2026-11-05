Χάθηκε ο έλεγχος κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες. Δύο δύτες ενεπλάκησαν σε υποβρύχια συμπλοκή σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα που βρισκόταν ενσωματωμένη πάνω σε ειδική στολή ενός δύτη.

Ο Σιάο Ντου (Xiao Du), Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων, πραγματοποιούσε κατάδυση με έναν φίλο του, όταν, όπως υποστήριξε, τον πλησίασαν τρεις δύτες.

Στο σημείο της κατάδυσης υπήρχε μεγάλος συνωστισμός και ο Ντου ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ένας άνδρας κολύμπησε ξαφνικά προς το μέρος του από κάτω και τον έσπρωξε. Όταν ο άνδρας προσπάθησε να απομακρυνθεί κολυμπώντας, τα βατραχοπέδιλά του χτύπησαν τον Ντου, ο οποίος προσπάθησε να τα παραμερίσει. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή καταδύσεων, αυτή η κίνηση πυροδότησε έναν σφοδρό υποβρύχιο καβγά.

Βίντεο από τον υποβρύχιο καβγά:

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ντου, είναι τοπικός οδηγός καταδύσεων, να τον αρπάζει από το χέρι. Καθώς ο Ντου προσπαθεί να κλοτσήσει με τα βατραχοπέδιλά του προς το μέρος του οδηγού, ο άλλος δύτης φαίνεται να απλώνει το χέρι του προς το πρόσωπό του.

Ο Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων δήλωσε αργότερα ότι κατάφερε να διαφύγει και ζήτησε εξηγήσεις από τους δύτες μόλις ανέβηκε στην επιφάνεια.

Ο Ντου φώναξε σε έναν από τους άνδρες που του επιτέθηκαν:

«Ήρθατε κατά πάνω μου, με αρπάξατε. Προσπαθείς να μου βγάλεις το επιστόμιο. Προσπαθείτε να με σκοτώσετε κάτω από το νερό, και οι τρεις σας! Τρία άτομα εναντίον μου, είναι απαράδεκτο!».

Η ανακοίνωση της εταιρείας στην οποία εργάζεται ο άνδρας που επιτέθηκε στον Ντου

Στο μεταξύ, η «Maldives Legend Fleet», η καταδυτική εταιρεία με την οποία είχαν πάει για κατάδυση ο Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε το συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν δύτες από ένα εκ των σκαφών της και ένας οδηγός από άλλο σκάφος με το όνομα «Infinity X».

«Γνωρίζουμε για το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στο σημείο κατάδυσης Kuda Rah Thila μεταξύ δυτών από δικό μας σκάφος liveaboard και ενός καταδυτικού οδηγού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Αντιμετωπίζουμε το περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα. Η ασφάλεια των καταδύσεων αποτελεί πάντοτε πρώτη μας προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κάθε μέτρο για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον με σεβασμό σε κάθε καταδυτικό σημείο. Ακούσαμε τις μαρτυρίες των πελατών μας για το συμβάν και παραπέμψαμε το θέμα στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση. Καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες».

Ο διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της «Maldives Legend Fleet» επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν από τους δικούς της καταδυτικούς οδηγούς ως συνέπεια του επεισοδίου.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η αντιπαράθεση ξεκίνησε από επεισόδιο μεταξύ ενός καταδυτικού οδηγού από άλλο σκάφος και ενός πελάτη μας, μετά το οποίο παρενέβη η δική μας καταδυτική ομάδα. Αναγνωρίζουμε ότι στη συνέχεια διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του επαγγελματία δύτη μας. Αυτές οι καταγγελίες, μαζί με όλες τις συνθήκες του περιστατικού, απαιτούν προσεκτική και αμερόληπτη εξέταση», δήλωσε.

Η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων (NBAM) δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό, αναφέροντας: «Η NBAM εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία σχετικά με το πρόσφατο συμβάν στο οποίο εμπλέκονται μέλη καταδυτικών ομάδων από τα σκάφη Maldives Legend και Infinity X, πλάνα του οποίου κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διεθνείς πλατφόρμες. Η NBAM θεωρεί το γεγονός σοβαρή υπόθεση που απαιτεί αμερόληπτη και ενδελεχή έρευνα. Οποιοδήποτε παράπτωμα, ανάρμοστη συμπεριφορά ή αμέλεια από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να διαπιστωθεί πλήρως και να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους νόμους των Μαλδίβων».

Προσέθεσε ακόμη ότι ζήτησε από την Αστυνομία των Μαλδίβων, το Υπουργείο Τουρισμού και άλλες Αρχές να διενεργήσουν έρευνα, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στο κοινό να απέχει από πρόωρα συμπεράσματα και κατηγορίες στα social media.

Οι Μαλδίβες, ένα σύμπλεγμα 1.192 μικρών κοραλλιογενών νησιών που εκτείνονται σε απόσταση περίπου 500 μιλίων κατά μήκος του ισημερινού στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελούν πολυτελή ταξιδιωτικό προορισμό ιδιαίτερα δημοφιλή στους δύτες, οι οποίοι συνήθως διαμένουν σε απομονωμένα θέρετρα ή σε καταδυτικά σκάφη.